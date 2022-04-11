Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения

Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан, – говорится в указе.

Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Ташкентский институт народного хозяйства (1987), инженер-экономист.

Научные звания, степени, деятельность:

· кандидат экономических наук, тема диссертации: «Экономико-математическое моделирование макрорегулирования» (2004).

Трудовой стаж:

· учительница информатики и вычислительной техники средней школы в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области (1988);

· научный сотрудник НИИ экономики и нормативов ВЦ Госплана Узбекской ССР (1988-1992);

· старший экономист Сарыагашской районной администрации (1992-1993);

· руководитель отдела информации и маркетинга компании «Перизат-Холдинг» (1993-1994);

· советник, заместитель акима Сарыагашского района (1994-1997);

· первый заместитель акима Шымкента (1997-1999);

· заместитель акима Южно-Казахстанской области (1999-2002);

· вице-министр труда и социальной защиты населения (16.09.2002 – 09.2006);

· заместитель акима Южно-Казахстанской области (27.09.2006 – 2007);

· ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (31.01.2008 – 02.2013);

· вице-министр труда и социальной защиты населения РК (02.2013 – 06.2013);

· исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты населения РК, министр труда и социальной защиты населения РК (06.2013 – 06.08.2014; переназначена с 04.04.2014);

· министр здравоохранения и социального развития РК (06.08.2014; переназначена 30.04.2015, 13.09.20 – 24.01.2017);

· министр труда и социальной защиты населения РК (25.01.2017 – 02.2018);

· руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов» (07.2019-05.2020);

· помощник президента РК – заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК (с 05.05.2020).