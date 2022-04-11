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Законодательство РК
12:10 11.04.2022

В Казахстане создадут госкомиссию по реализации языковой политики

создание языковой комиссии Фото: pixabay
Подготовлено распоряжение премьер-министра о создании комиссии по реализации государственной языковой политики при правительстве РК, передает Zakon.kz.

Комиссия создается с целью обеспечения эффективной реализации государственной языковой политики.

Указывается, что в своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РК, законами РК, актами президента и правительства РК, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.

Рабочим органом комиссии является Министерство образования и науки РК.

Основные задачи комиссии:

  1. выработка предложений по дальнейшему совершенствованию механизмов реализации государственной языковой политики;

  2. выработка рекомендаций по комплексной реализации языковой реформы;

  3. выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию государственной языковой политики и переводу алфавита казахского языка на латинскую графику;

  4. выработка предложений по комплексному и системному развитию государственного языка, расширению сферы применения, реализации гармоничной языковой политики;

  5. выработка рекомендаций по роли и месту государственного языка в международном общении, расширению сферы применения государственного языка за рубежом;

  6. выработка рекомендаций по информационному, методическому и организационному обеспечению деятельности по реализации государственной языковой политики.

В функции комиссии входит:

  • заслушивание отчетов руководителей центральных государственных и местных исполнительных органов, организаций квазигосударственного сектора и негосударственных организаций по реализации государственной языковой политики, представление предложений;

  • рассмотрение научных, образовательных аспектов реализации государственной языковой политики и ее максимальной трансформации в язык науки и культуры;

  • выработка рекомендаций по совершенствованию нормативных правовых актов в области государственной языковой политики;

  • анализ действий центральных, местных и иных государственных органов и негосударственных организаций в области реализации государственной языковой политики и осуществления мероприятий, направленных на перевод алфавита казахского языка на латинскую графику.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 апреля.

Лариса Черненко
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