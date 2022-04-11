В Казахстане создадут госкомиссию по реализации языковой политики
Комиссия создается с целью обеспечения эффективной реализации государственной языковой политики.
Указывается, что в своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РК, законами РК, актами президента и правительства РК, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.
Рабочим органом комиссии является Министерство образования и науки РК.
Основные задачи комиссии:
выработка предложений по дальнейшему совершенствованию механизмов реализации государственной языковой политики;
выработка рекомендаций по комплексной реализации языковой реформы;
выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию государственной языковой политики и переводу алфавита казахского языка на латинскую графику;
выработка предложений по комплексному и системному развитию государственного языка, расширению сферы применения, реализации гармоничной языковой политики;
выработка рекомендаций по роли и месту государственного языка в международном общении, расширению сферы применения государственного языка за рубежом;
выработка рекомендаций по информационному, методическому и организационному обеспечению деятельности по реализации государственной языковой политики.
В функции комиссии входит:
заслушивание отчетов руководителей центральных государственных и местных исполнительных органов, организаций квазигосударственного сектора и негосударственных организаций по реализации государственной языковой политики, представление предложений;
рассмотрение научных, образовательных аспектов реализации государственной языковой политики и ее максимальной трансформации в язык науки и культуры;
выработка рекомендаций по совершенствованию нормативных правовых актов в области государственной языковой политики;
анализ действий центральных, местных и иных государственных органов и негосударственных организаций в области реализации государственной языковой политики и осуществления мероприятий, направленных на перевод алфавита казахского языка на латинскую графику.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 апреля.