В Казахстане создадут госкомиссию по реализации языковой политики

Комиссия создается с целью обеспечения эффективной реализации государственной языковой политики.

Указывается, что в своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РК, законами РК, актами президента и правительства РК, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.

Рабочим органом комиссии является Министерство образования и науки РК.

Основные задачи комиссии:

выработка предложений по дальнейшему совершенствованию механизмов реализации государственной языковой политики; выработка рекомендаций по комплексной реализации языковой реформы; выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию государственной языковой политики и переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; выработка предложений по комплексному и системному развитию государственного языка, расширению сферы применения, реализации гармоничной языковой политики; выработка рекомендаций по роли и месту государственного языка в международном общении, расширению сферы применения государственного языка за рубежом; выработка рекомендаций по информационному, методическому и организационному обеспечению деятельности по реализации государственной языковой политики.

В функции комиссии входит:

заслушивание отчетов руководителей центральных государственных и местных исполнительных органов, организаций квазигосударственного сектора и негосударственных организаций по реализации государственной языковой политики, представление предложений;

рассмотрение научных, образовательных аспектов реализации государственной языковой политики и ее максимальной трансформации в язык науки и культуры;

выработка рекомендаций по совершенствованию нормативных правовых актов в области государственной языковой политики;

анализ действий центральных, местных и иных государственных органов и негосударственных организаций в области реализации государственной языковой политики и осуществления мероприятий, направленных на перевод алфавита казахского языка на латинскую графику.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 апреля.