Эльжана Таниева заняла третье место на Кубке мира в Болгарии

Казахстанская спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами. Выше нее были только Стильяна Николова (Болгария), у которой медаль высшей пробы, и итальянка София Раффаэли, завоевавшая награду серебряного качества.

После болгарских соревнований следующая серия Кубка мира пройдет в Ташкенте, 15-17 апреля, и Баку — 22-24 апреля. А заключительный этап состоится в Пезаро (Италия) — 3-5 июня.

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