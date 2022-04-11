Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:53 11.04.2022

Эльжана Таниева заняла третье место на Кубке мира в Болгарии

Художественная гимнастика Фото: Instagram/aliya_yussupova15
Молодая казахстанская гимнастка Эльжана Таниева завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира по художественной гимнастике, который завершился в Болгарии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами. Выше нее были только Стильяна Николова (Болгария), у которой медаль высшей пробы, и итальянка София Раффаэли, завоевавшая награду серебряного качества.

После болгарских соревнований следующая серия Кубка мира пройдет в Ташкенте, 15-17 апреля, и Баку — 22-24 апреля. А заключительный этап состоится в Пезаро (Италия) — 3-5 июня.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Болгария Казахстан
Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с соседями
10.04.2022
Гроза, сильный ветер и туман ожидаются в Казахстане
10.04.2022
Головкин сместил Канело в рейтинге лучших боксеров мира
10.04.2022
Крупный пожар разгорелся в нежилом доме в Нур-Султане
10.04.2022
Пять советов от врача для замедления процессов старения
10.04.2022
Главная Топ LIVE Все