13:04 11.04.2022
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане — ответ Минсельхоза
Фото: Zakon.kz
Директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Казахстана Азат Султанов заявил, что цены на социальный хлеб останутся прежними, предпосылок для повышения стоимости нет, передает корреспондент Zakon.kz.
Султанов отметил, что цены на социальный хлеб регулируются и мониторятся государством.
Цена стабильна в регионах, меняться не будет, предпосылок для этого нет. В случае, если появится дефицит сырья на мукомольных предприятиях в отдельных регионах, либо же будет какое-то другое резкое повышение цен на зерно, то здесь будет подключаться программа по субсидированию стоимости зерна.Азат Султанов
Что касается премиального хлеба – багетов, круассанов и других видов, то здесь цена будет варьироваться в зависимости от стоимости сырья.