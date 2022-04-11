Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане — ответ Минсельхоза

Султанов отметил, что цены на социальный хлеб регулируются и мониторятся государством.

Цена стабильна в регионах, меняться не будет, предпосылок для этого нет. В случае, если появится дефицит сырья на мукомольных предприятиях в отдельных регионах, либо же будет какое-то другое резкое повышение цен на зерно, то здесь будет подключаться программа по субсидированию стоимости зерна. Азат Султанов

Что касается премиального хлеба – багетов, круассанов и других видов, то здесь цена будет варьироваться в зависимости от стоимости сырья.