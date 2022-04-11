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13:01 11.04.2022

Дожди и потепление — прогноз погоды в Казахстане на 12-14 апреля

цветы,алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 апреля. На большей части страны пройдут дожди, передает Zakon.kz.
В южной половине ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром. Лишь на северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков. РГП «Казгидромет»

По стране будут наблюдаться туманы, на западе и юге — пыльные бури.

Днем на западе Казахстана колебание температуры воздуха от +10...+18 до +18...+26°C, в северных, восточных и центральных регионах — повышение от +10...+17°C до +15...+26°C, а в южной половине республики столбики термометров поднимутся до +22...+32°C. РГП «Казгидромет»
Анастасия Стативкина
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