13:01 11.04.2022
Дожди и потепление — прогноз погоды в Казахстане на 12-14 апреля
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 апреля. На большей части страны пройдут дожди, передает Zakon.kz.
В южной половине ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром. Лишь на северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков. РГП «Казгидромет»
По стране будут наблюдаться туманы, на западе и юге — пыльные бури.
Днем на западе Казахстана колебание температуры воздуха от +10...+18 до +18...+26°C, в северных, восточных и центральных регионах — повышение от +10...+17°C до +15...+26°C, а в южной половине республики столбики термометров поднимутся до +22...+32°C. РГП «Казгидромет»