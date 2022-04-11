Дожди и потепление — прогноз погоды в Казахстане на 12-14 апреля

В южной половине ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром. Лишь на северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков. РГП «Казгидромет»

По стране будут наблюдаться туманы, на западе и юге — пыльные бури.