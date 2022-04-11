Курмангазы Исказиев назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз»

Курмангазы Исказиев окончил нефтяной факультет Казахского политехнического института им. В.И. Ленина по специальности «горный инженер-геолог».

В 2006 году защитил в Томском политехническом университете диссертацию с присвоением квалификации «кандидат геолого-минералогических наук».

В 2021 году в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина защитил диссертацию с присвоением ученой степени доктора геолого-минералогических наук. В 2015 году стал лауреатом Государственной премии РК им. Аль-Фараби в области науки и техники.

Трудовую деятельность начал в 1985 году в производственном объединении «Эмбанефть», где в последующем прошел все ступени производства от оператора до генерального директора АО «Эмбамунайгаз».

С 2006 по 2008 год занимал должности заместителя директора департамента геологии и разработки, директора департамента геологии и разработки АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

С 2008 по 2015 год работал в АО НК «КазМунайГаз» исполнительным директором по добыче нефти и газа, управляющим директором по геологии, геофизике и резервуарам, главным геологом, заместителем председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» по геологии и перспективным проектам, управляющим директором по неоперационным активам (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), управляющим директором по геологии.

С 2015 по 2018 год – генеральный директор (председатель правления) АО «Эмбамунайгаз», генеральный директор (председатель правления) АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз».

С 2018 по 2020 год – заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» по разведке, добыче и нефтесервисам, заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» по геологии и разведке.

С 2020 года – генеральный директор (председатель правления) АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз».

С февраля 2022 года – заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз по разведке и добыче.