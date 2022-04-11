Скончался известный казахстанский бадминтонист Владимир Николенко

Владимир Николенко – одна из ярких личностей казахстанского бадминтона. Он неоднократно становился лучшим на различных турнирах, входил в состав сборной СССР. Большой авторитет и признание завоевал на первенстве Союза среди юношей и девушек до 18 лет в 1980 году. В 16-летнем возрасте никому не известный карагандинский паренек занял первое место, обыграв на своем пути всех игроков юношеской сборной СССР поочередно.

Путь от новичка до чемпиона СССР среди юношей Владимир Николенко прошел всего за пять лет, уже сам по себе этот результат является рекордом.

Фото: личный архив

Последние 10 лет Владимир Николенко активно занимался любительским теннисом, где добился хороших результатов, обыгрывая соперников намного младше себя. Что примечательно, последние минуты своей жизни Владимир Анатольевич провел на корте, одержав две победы.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Владимира Николенко.