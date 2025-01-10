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Культура и шоу-бизнес

Известный казахстанский писатель Мухтар Магауин скончался в США

Скончался известный казахстанский писатель Мухтар Магауин, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 11:03 Фото: magauin.com
В США 10 января 2025 года умер известный казахстанский писатель Мухтар Магауин, ему было 84 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил его сын Едиге Магауин в Facebook.

"Отец ушел из мира земного в мир вечный в своем доме в Мэриленде, США, в окружении своих детей, 9 января 2025 года, в 19:55 по местному времени (10 января в 5:55 по казахстанскому времени)", – написал он.

Мухтар Магауин – советский и казахстанский писатель, исследователь фольклорного наследия казахов, публицист. Он родился в селе Баршатас (Семипалатинская область). В 1962 году окончил казахское отделение филологического факультета Казахского государственного университета (сейчас – Казахский национальный университет им. аль-Фараби), в 1965 – аспирантуру.

В 1965 году возглавил отдел критики в газете "Қазақ әдебиеті", а с 1967-го сотрудничал с издательством "Жазушы", где был заместителем главного редактора.

После защиты диссертации начинающий казахский писатель посвятил себя преподавательской и научной деятельности, в том числе в качестве старшего научного сотрудника в Институте литературы и искусства им. М.О. Ауэзова. Работал Магауин лектором в московском Литературном институте имени А.М. Горького, где читал спецкурс о казахском фольклоре. Он работал доцентом кафедры казахской литературы в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая. После работы в "Жазушы" в 1980-е годы Магауин сотрудничал с журналом "Жулдыз", а также вошел в казахстанский Союз писателей, был избран его секретарем.

В 1984 году он получил государственную премию Казахской ССР имени Абая. В 1997 году удостоился международной премии Фонда деятелей искусств и писателей Турции "За заслуги перед тюркским миром". Премию Мухтару Магауину вручил в Анкаре 7 мая 1998 года лично президент Турецкой Республики Сулейман Демирель.

В 2005-м – государственная награда от имени президента Казахстана за заслуги перед государством – орден "Парасат".

Его перу принадлежат переводы на казахский язык сборника избранных рассказов Соммерсета Моэма (1968), романа Генри Хаггарда "Копи царя Соломона" (1975), пьесы Николая Погодина "Кремлевские куранты" и др.

После обретения Казахстаном независимости сочинения известного прозаика были изданы отдельным собранием. В него вошли 13 томов. Собрание произведений Мухтара Магауина не только издавалось в Республике Казахстан, но и было переведено на другие языки. Историческая повесть о Чингисхане стала очень популярной у англоязычного населения. Значительный труд прозаика последних лет – роман "Жармак", посвященный двухсотлетней истории и будущему родного Казахстана.

Летом 2024 года в Нью-Йорке на 74-м году жизни скончался известный казахстанский поэт Бахыт Кенжеев.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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