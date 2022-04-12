Казахстанские разработчики создали уникальный аппарат для незрячих детей

Как утверждают разработчики, данная технология способствует освоению иностранных языков, благодаря ей появляются равные возможности при трудоустройстве.

Изначально мы создавали этот аппарат для детей, однако взрослые слепые и слабовидящие также могут обучаться грамоте с самоучителем Брайля. Нурбек Енсебаев

Для незрячих взрослых данное решение является безальтернативным, так как спецшколы принимают учащихся лишь до определенного возраста.

В мае 2018 года к нам обратилась администрация КГУ «Школа-гимназия №10» акимата Нур-Султана с просьбой создать устройство, которое облегчило бы незрячим и слабовидящим детям обучение тактильному счету и чтению. Нурбек Енсебаев

По словам директора школы, учащиеся с глубоким нарушением зрения, придя в школу, первым делом сталкиваются с проблемой сложности освоения рельефно-точечного шрифта Брайля.

Это усложняет весь дальнейший процесс обучения таких учащихся, ведь им приходится посвящать время освоению этого шрифта и отклоняться от установленной учебной программы не в свою пользу. Нурбек Енсебаев

— Сколько лет понадобилось на изготовление, тестирование, какой регион Казахстана стал первым?

— Первый прототип электронно-тактильного самоучителя Брайля был разработан моим другом, коллегой и ученым Галымжаном Габдрешовым.

Спонсоров для производства аппаратов удалось найти не сразу. Первым регионом Казахстана, в котором незрячие дети получили самоучители Брайля, стал западный регион – Атырауская область.

В 2020 году при поддержке спонсора произвели 45 самоучителей Брайля на казахском, русском, английском языках и передали их незрячим детям КГУ «Областная специальная школа-интернат управления образования Атырауской области».

Сейчас мы изготавливаем аппараты для передачи в Общественное объединение «Казахское общество слепых», филиал Атырауской области и Коммунальное государственное учреждение «Областная универсальная научная библиотека имени Габдола Сланова Управления культуры, архивов и документации Атырауской области».

— Кто оценил аппарат?

— Первая демонстрация была проведена в КГУ «Школа-гимназия №10» в Нур-Султане, где учатся незрячие дети с первого по четвертый классы. Затем аппараты были презентованы на I республиканском слете молодых библиотекарей специализированных библиотек РК и в ГУ ЦБС КГУ «Специальная школа-интернат №4 для слепых и слабовидящих детей имени Н. Островского» Управления образования Алматы.

Высокую оценку аппаратам дала международная комиссия из Турции и Азербайджана на Международном фестивале для незрячих детей «Открываем мир и расширяем границы», который проходил в столице КГУ «Школа-гимназия №10».

Аппарат вызвал большой интерес не только в Казахстане, но и за рубежом в связи с тем, что обучение шрифту Брайля – процесс трудоемкий, требующий непосредственного присутствия ученика в классе.

Фото: предоставлено командой разработчиков

Например, проживают в населенных пунктах, где нет тифлоцентров, или у них нет зрячего сопровождающего на постоянной основе.

Также большая часть незрячих людей в мире не имеют возможности посещать образовательные центры по различным причинам.

— Расскажите, пожалуйста, о принципе работы самого аппарата.

— Задачей нашего устройства является обучить ребенка тактильно, подушечками пальцев, распознавать пупырышки, превращая их в буквы, цифры и арифметические знаки. Голосовой помощник аппарата активно помогает ребенку, что позволяет ему самостоятельно и в любое время тренироваться.

Как отметила Ляззат Жайшылыковна, руководитель КГУ «Областная специальная школа-интернат Управления образования Атырауской области», благодаря этой технологии у учеников появилась возможность самостоятельно повторять пройденные материалы урока, аппарат содействует самостоятельному закреплению системы ряда цифр Брайля и экономит время учителя.

Фото: предоставлено командой разработчиков

— Освоение чтения пальцами – это крайне ресурсоемкий процесс, требующий длительных тренировок даже для одного пальца. Кроме того, обучение Брайлю проводится исключительно в школах и доступно лишь для слепорожденных или рано ослепших. Обучения для взрослых нет, а основная масса людей теряет зрение в зрелом возрасте.

90% незрячих желают владеть шрифтом Брайля на минимальном бытовом уровне, чтобы пользоваться этим навыком в лифте для определения этажа, в медицинских, образовательных учреждениях, банках и ЦОНах, чтобы иметь возможность получать полный комплекс предоставляемых услуг.

В целом, в спецшколах процесс обучения шрифту Брайля у детей занимает несколько лет, а наша технология сократила время обучения до нескольких месяцев.

— В какую стоимость обошелся аппарат?

— На создание прототипов командой было потрачено 75 тыс. долларов: по 25 тыс. долларов на каждый прототип. Эти средства нам удалось собрать благодаря поддержке друзей.

Далее для производства самого электронно-тактильного аппарата на заводе необходимы три штамповочные матрицы, стоимость каждой составляет порядка 10 тыс. долларов. Одной матрицы достаточно для выпуска 100 тыс. экземпляров.

Комплектующие для устройства производятся на заводах в Гуанчжоу, а сборку и программирование мы осуществляем в Казахстане.

Незрячие дети получают тренажеры бесплатно, так как расходы на производство покрываются социальными инвесторами, которые досконально проверяют каждый элемент сметы.

В целом, с учетом высокой себестоимости устройств для незрячих, в развитых странах такие проекты финансируются государством.

Наша цель в том, чтобы самоучители Брайля предоставлялись через государственную систему закупа в школы-интернаты для слепых и слабовидящих детей Казахстана, а также для взрослых незрячих граждан через специализированные библиотеки.

Основной сложностью была необходимость уложить иероглифы в 64 возможных варианта Брайля. После частичной демонстрации решения китайской общественности была достигнута договоренность о совместном внедрении. Планируется открытие первых в мире классов китайского языка на Брайле, что позволит незрячим детям из Китая приезжать и проходить обучение. Высокая заинтересованность обусловлена тем, что на данный момент в Китае порядка 10 млн незрячих, и с каждым годом их число растет.

Во время разработки первых прототипов мы получили запрос от представителей китайских организаций с вопросом, можно ли выпустить версию самоучителя Брайля на китайском языке. В течение года мы разрабатывали решение и по окончании продемонстрировали с незрячими тестировщиками систему Брайля на китайском языке.

Также мы получили запрос от учителей из ОАЭ, которых интересовало, можно ли адаптировать самоучитель Брайля для изучения Корана на арабском языке.

Да, это возможно, и работу в этом направлении мы уже ведем.

Помимо азиатских языков, к нам поступили запросы на адаптацию аппарата на ряд европейских языков, таких как французский, немецкий и испанский.

В данный момент мы договариваемся об обеспечении этими аппаратами профильных школ в Европе и США.