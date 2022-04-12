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14:35 12.04.2022

Казахстанские разработчики создали уникальный аппарат для незрячих детей

аппарат Брайля Фото: предоставлено командой разработчиков
Команда разработчиков из Казахстана ООИ «SEZUAL» создала уникальный аппарат – самоучитель Брайля для обучения незрячих детей грамоте и чтению. Один из основателей организации Нурбек Енсебаев рассказал Zakon.kz об инновационном аппарате и о принципах его работы.

Как утверждают разработчики, данная технология способствует освоению иностранных языков, благодаря ей появляются равные возможности при трудоустройстве.

Изначально мы создавали этот аппарат для детей, однако взрослые слепые и слабовидящие также могут обучаться грамоте с самоучителем Брайля.Нурбек Енсебаев

Для незрячих взрослых данное решение является безальтернативным, так как спецшколы принимают учащихся лишь до определенного возраста.

В мае 2018 года к нам обратилась администрация КГУ «Школа-гимназия №10» акимата Нур-Султана с просьбой создать устройство, которое облегчило бы незрячим и слабовидящим детям обучение тактильному счету и чтению.Нурбек Енсебаев

По словам директора школы, учащиеся с глубоким нарушением зрения, придя в школу, первым делом сталкиваются с проблемой сложности освоения рельефно-точечного шрифта Брайля.

Это усложняет весь дальнейший процесс обучения таких учащихся, ведь им приходится посвящать время освоению этого шрифта и отклоняться от установленной учебной программы не в свою пользу.Нурбек Енсебаев

— Сколько лет понадобилось на изготовление, тестирование, какой регион Казахстана стал первым?

— Первый прототип электронно-тактильного самоучителя Брайля был разработан моим другом, коллегой и ученым Галымжаном Габдрешовым.

Спонсоров для производства аппаратов удалось найти не сразу. Первым регионом Казахстана, в котором незрячие дети получили самоучители Брайля, стал западный регион – Атырауская область.

В 2020 году при поддержке спонсора произвели 45 самоучителей Брайля на казахском, русском, английском языках и передали их незрячим детям КГУ «Областная специальная школа-интернат управления образования Атырауской области».

Сейчас мы изготавливаем аппараты для передачи в Общественное объединение «Казахское общество слепых», филиал Атырауской области и Коммунальное государственное учреждение «Областная универсальная научная библиотека имени Габдола Сланова Управления культуры, архивов и документации Атырауской области».

— Кто оценил аппарат?

— Первая демонстрация была проведена в КГУ «Школа-гимназия №10» в Нур-Султане, где учатся незрячие дети с первого по четвертый классы. Затем аппараты были презентованы на I республиканском слете молодых библиотекарей специализированных библиотек РК и в ГУ ЦБС КГУ «Специальная школа-интернат №4 для слепых и слабовидящих детей имени Н. Островского» Управления образования Алматы.

Высокую оценку аппаратам дала международная комиссия из Турции и Азербайджана на Международном фестивале для незрячих детей «Открываем мир и расширяем границы», который проходил в столице КГУ «Школа-гимназия №10».

Аппарат вызвал большой интерес не только в Казахстане, но и за рубежом в связи с тем, что обучение шрифту Брайля – процесс трудоемкий, требующий непосредственного присутствия ученика в классе.

аппарат Брайля

Фото: предоставлено командой разработчиков

Также большая часть незрячих людей в мире не имеют возможности посещать образовательные центры по различным причинам.

Например, проживают в населенных пунктах, где нет тифлоцентров, или у них нет зрячего сопровождающего на постоянной основе.

— Расскажите, пожалуйста, о принципе работы самого аппарата.

— Задачей нашего устройства является обучить ребенка тактильно, подушечками пальцев, распознавать пупырышки, превращая их в буквы, цифры и арифметические знаки. Голосовой помощник аппарата активно помогает ребенку, что позволяет ему самостоятельно и в любое время тренироваться.

Как отметила Ляззат Жайшылыковна, руководитель КГУ «Областная специальная школа-интернат Управления образования Атырауской области», благодаря этой технологии у учеников появилась возможность самостоятельно повторять пройденные материалы урока, аппарат содействует самостоятельному закреплению системы ряда цифр Брайля и экономит время учителя.

аппарат Брайля

Фото: предоставлено командой разработчиков

— Сколько времени нужно ребенку для освоения шрифта Брайля?

— Освоение чтения пальцами – это крайне ресурсоемкий процесс, требующий длительных тренировок даже для одного пальца. Кроме того, обучение Брайлю проводится исключительно в школах и доступно лишь для слепорожденных или рано ослепших. Обучения для взрослых нет, а основная масса людей теряет зрение в зрелом возрасте.

90% незрячих желают владеть шрифтом Брайля на минимальном бытовом уровне, чтобы пользоваться этим навыком в лифте для определения этажа, в медицинских, образовательных учреждениях, банках и ЦОНах, чтобы иметь возможность получать полный комплекс предоставляемых услуг.

В целом, в спецшколах процесс обучения шрифту Брайля у детей занимает несколько лет, а наша технология сократила время обучения до нескольких месяцев.

— В какую стоимость обошелся аппарат?

— На создание прототипов командой было потрачено 75 тыс. долларов: по 25 тыс. долларов на каждый прототип. Эти средства нам удалось собрать благодаря поддержке друзей.

Далее для производства самого электронно-тактильного аппарата на заводе необходимы три штамповочные матрицы, стоимость каждой составляет порядка 10 тыс. долларов. Одной матрицы достаточно для выпуска 100 тыс. экземпляров.

Комплектующие для устройства производятся на заводах в Гуанчжоу, а сборку и программирование мы осуществляем в Казахстане.

Незрячие дети получают тренажеры бесплатно, так как расходы на производство покрываются социальными инвесторами, которые досконально проверяют каждый элемент сметы.

В целом, с учетом высокой себестоимости устройств для незрячих, в развитых странах такие проекты финансируются государством.

Наша цель в том, чтобы самоучители Брайля предоставлялись через государственную систему закупа в школы-интернаты для слепых и слабовидящих детей Казахстана, а также для взрослых незрячих граждан через специализированные библиотеки.

Во время разработки первых прототипов мы получили запрос от представителей китайских организаций с вопросом, можно ли выпустить версию самоучителя Брайля на китайском языке. В течение года мы разрабатывали решение и по окончании продемонстрировали с незрячими тестировщиками систему Брайля на китайском языке.

Основной сложностью была необходимость уложить иероглифы в 64 возможных варианта Брайля. После частичной демонстрации решения китайской общественности была достигнута договоренность о совместном внедрении. Планируется открытие первых в мире классов китайского языка на Брайле, что позволит незрячим детям из Китая приезжать и проходить обучение. Высокая заинтересованность обусловлена тем, что на данный момент в Китае порядка 10 млн незрячих, и с каждым годом их число растет.

Также мы получили запрос от учителей из ОАЭ, которых интересовало, можно ли адаптировать самоучитель Брайля для изучения Корана на арабском языке.

Да, это возможно, и работу в этом направлении мы уже ведем.

Помимо азиатских языков, к нам поступили запросы на адаптацию аппарата на ряд европейских языков, таких как французский, немецкий и испанский.

В данный момент мы договариваемся об обеспечении этими аппаратами профильных школ в Европе и США.
Анастасия Жданова
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