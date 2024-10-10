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Уникальную кепку создал казахстанский школьник

Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 15:50 Фото: управление образования Костанайской области
Ученик школы №19 города Костаная Леонид Напрасный совместно с учителями информатики Жанат Нуртазиной и Гульмирой Нургалиевой разработал уникальную инновационную кепку для слабовидящих – для улучшения их безопасного передвижения в городской среде, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали 10 октября в Управлении образования региона.

"Мы хотим подарить свободу передвижения тем людям, которым сейчас сложно даже просто выйти из дома. "Умная кепка" позволит слабовидящим людям расширить свой круг общения, выйти на городские улицы", – подчеркивает Леонид.

Кепка оборудована камерами и датчиками, которые обеспечивают постоянное сканирование окружающей среды. Искусственный интеллект анализирует полученные данные в реальном времени и формирует голосовые подсказки, уведомляя человека о препятствиях, изменениях в высоте или других важных элементах.

Дополнительно кепка может включать в себя встроенный GPS, позволяя пользователю ориентироваться в пространстве с помощью голосовых навигационных подсказок. Она также будет иметь возможность подключения к смартфону, что даст возможность получать информацию о текущих событиях или погоде через голосовые уведомления.

Казахстанский школьник создал уникальную кепку, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 15:50

Фото: управление образования Костанайской области

Большое значение в проекте придается удобству и эстетичному дизайну кепки, чтобы она не только выполняла свою функцию, но и была стильной и современной.

Сам ученик и его руководители рассчитывают, что их работа вдохновит других на создание инновационных, а главное бюджетных, решений для людей с ограниченными возможностями.

Команда планирует сотрудничество с организациями для дальнейшей разработки и внедрения кепки в массовое производство.

Между тем студенты из Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова разработали смарт электромотоцикл.

Ирина Капитанова
Казахстан Костанай Костанайская область 2024 год Изобретения Инвалидность
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