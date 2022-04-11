США стараются минимизировать действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД РК

Естественно, имея глубокую интегрированность между нашими странами, самую длинную сухопутную границу, мы не можем остаться в стороне без воздействия санкций, поэтому вы видите, как это влияет даже на политику ценообразования, ситуацию в магазинах. Хочу заверить, что правительство ведет активные переговоры на всех уровнях с представителями США. Первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин

По словам спикера, МИД уже организовал несколько раундов переговоров заинтересованных сторон совместно с госорганами, представителями НПП «Атамекен», а со стороны США – представителями посольства, Госдепа и других ведомств.

Есть понимание американской стороны, что у нас взаимозависимый рынок и экономика. Американская сторона максимально старается смягчить действия этих санкций на казахстанскую экономику. Работа в этом направлении в дальнейшем будет продолжаться. Акан Рахметуллин

Заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея отметила, что США поддерживают политическую повестку Касым-Жомарта Токаева, которая была объявлена 16 марта.