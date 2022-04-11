14:26 11.04.2022
США стараются минимизировать действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД РК
Фото: Zakon.kz
Американская сторона максимально старается смягчить воздействие санкций против РФ на казахстанскую экономику, заявил после заседания по правам человека и демократическим реформам между Казахстаном и США первый замминистра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, передает корреспондент Zakon.kz
Естественно, имея глубокую интегрированность между нашими странами, самую длинную сухопутную границу, мы не можем остаться в стороне без воздействия санкций, поэтому вы видите, как это влияет даже на политику ценообразования, ситуацию в магазинах. Хочу заверить, что правительство ведет активные переговоры на всех уровнях с представителями США. Первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин
По словам спикера, МИД уже организовал несколько раундов переговоров заинтересованных сторон совместно с госорганами, представителями НПП «Атамекен», а со стороны США – представителями посольства, Госдепа и других ведомств.
Есть понимание американской стороны, что у нас взаимозависимый рынок и экономика. Американская сторона максимально старается смягчить действия этих санкций на казахстанскую экономику. Работа в этом направлении в дальнейшем будет продолжаться. Акан Рахметуллин
Заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея отметила, что США поддерживают политическую повестку Касым-Жомарта Токаева, которая была объявлена 16 марта.
Я также хотела бы подтвердить, что Казахстан критически важен в наших целях в продвижении стабильной и процветающей Центральной Азии, где независимые государства могут преследовать свои суверенные интересы с партнерами, которых они выбирают. И они связаны с глобальным рынком и международными инвестициями Центральной Азии. Заместитель госсекретаря США Узра Зея