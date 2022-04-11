Разработки казахстанских ученых: доход от экспорта составил более 346 млн тенге

Казахстанские ученые получают пассивный доход благодаря выходу научных проектов на международный рынок. Разработки экспортируются в Китай, Россию, Турцию, Грузию, Чехию и Кыргызстан.

Как рассказали в Министерстве образования и науки Казахстана, ученые задействованы в современных разработках в области медицины, нано - и биотехнологий, искусственного интеллекта, геологии, переработки минерального и углеводородного сырья, безопасности сельхозпродукции и экологии.

Среди научных разработок – радиоизотоп кобальт-57, генераторы, вырабатывающие ветровую и солнечную энергию, противогрибковый лекарственный препарат, биопрепараты для санации медицинских, пищевых и жилых помещений, напитки на основе молочной сыворотки, пробиотики и другие.

Мы запустили 120 наукоемких производств, 15 из которых уже вышли на экспорт продукции. Создано около 1,5 тыс. рабочих мест. Заключено 45 лицензионных соглашений между авторами интеллектуальной собственности и предприятиями, использующими научные разработки. Председатель правления Фонда науки МОН РК Арын Орсариев

Так, была разработана технология производства культуральной вакцины, направленной на профилактику распространения заболевания бешенством домашних и диких животных. На сегодняшний день организованы поставки вакцины в Грузию.

Ученые Института микробиологии и вирусологии наладили производство отечественного напитка с высокой пищевой ценностью на основе молочной сыворотки. Напиток благотворно действует на функции почек и печени, а также на работу всего кишечника, способствует уменьшению воспалительных процессов при ревматизме.