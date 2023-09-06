Экспорт казахстанской продукции в Италию планируют увеличить на $900 млн
По информации пресс-службы премьера, Смаилов встретился с заместителем председателя Совета министров – министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, находящимся в РК с официальным визитом.
Как было отмечено, Италия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Казахстана в мире и занимает первое место среди стран ЕС.
Итальянская сторона готова укреплять отношения с Казахстаном в различных направлениях. Приоритетом при этом являются торговля, энергетика и промышленность.
"Мы готовы открывать совместные предприятия, запускать новые казахстанские компании в Италии. Мы также хотели бы создать бизнес-совет, который бы способствовал еще более крепкому сотрудничеству между нашими предприятиями", – отметил в ходе встречи Антонио Таяни.
Отметим, что двусторонний товарооборот в прошлом году вырос почти на 55%, достигнув порядка $15 млрд. Общий приток инвестиций за последние 17 лет достиг $7,3 млрд. По итогам прошлого года их объем вырос почти в 2,5 раза и составил порядка $300 млн.