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Экспорт казахстанской продукции в Италию планируют увеличить на $900 млн

Экспорт казахстанской продукции в Италию хотят увеличить на $900 млн Фото: primeminister.kz
Казахстан готов увеличить экспорт казахстанской продукции в Италию по 110 товарным позициям на сумму свыше $900 млн. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьера, Смаилов встретился с заместителем председателя Совета министров – министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, находящимся в РК с официальным визитом.

Как было отмечено, Италия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Казахстана в мире и занимает первое место среди стран ЕС. 

Итальянская сторона готова укреплять отношения с Казахстаном в различных направлениях. Приоритетом при этом являются торговля, энергетика и промышленность.

"Мы готовы открывать совместные предприятия, запускать новые казахстанские компании в Италии. Мы также хотели бы создать бизнес-совет, который бы способствовал еще более крепкому сотрудничеству между нашими предприятиями", – отметил в ходе встречи Антонио Таяни.

Отметим, что двусторонний товарооборот в прошлом году вырос почти на 55%, достигнув порядка $15 млрд. Общий приток инвестиций за последние 17 лет достиг $7,3 млрд. По итогам прошлого года их объем вырос почти в 2,5 раза и составил порядка $300 млн.

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