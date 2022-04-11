15:10 11.04.2022
Дождливая погода ожидается в Алматы
Фото: Zakon.kz
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Алматы на 12-14 апреля. Ожидаются переменная облачность, временами дождь, гроза, передает Zakon.kz.
12 апреля переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, при грозе порывы 13 м/с.
Температура воздуха ночью 11-13 м/с, днем +22...+24°C.
13-14 апреля переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 2-7 м/с, при грозе порывы 13 м/с.
Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +21...+23°C.