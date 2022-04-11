Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:10 11.04.2022

Дождливая погода ожидается в Алматы

алматы Фото: Zakon.kz
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Алматы на 12-14 апреля. Ожидаются переменная облачность, временами дождь, гроза, передает Zakon.kz.

12 апреля переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, при грозе порывы 13 м/с.

Температура воздуха ночью 11-13 м/с, днем +22...+24°C.

13-14 апреля переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 2-7 м/с, при грозе порывы 13 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +21...+23°C.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Алматы
Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с соседями
10.04.2022
Гроза, сильный ветер и туман ожидаются в Казахстане
10.04.2022
Головкин сместил Канело в рейтинге лучших боксеров мира
10.04.2022
Крупный пожар разгорелся в нежилом доме в Нур-Султане
10.04.2022
Пять советов от врача для замедления процессов старения
10.04.2022
Главная Топ LIVE Все