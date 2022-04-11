В Шымкенте убили таксиста

В последний день февраля на пульт «102» поступил звонок из больницы. Врачи сообщили, что к ним с тяжелыми травмами доставили мужчину. На происшествие выехали следственно-оперативная группа из Абайского РУП, прокуроры и руководство департамента полиции.

Была создана специальная группа.

Полицейские установили, что к разбойному нападению причастны двое молодых людей.

Оба безработные. Правоохранители изучили круг их знакомых, образ жизни, опросили одноклассников, работников АЗС, сельчан. Пресс-служба ДП Шымкента

Одного оперативники взяли под стражу в одной из кошар в Байдибекском районе. А спустя неделю задержали и его подельника в отдаленной местности в Сарыагашском районе.

Оба пытались скрыться от преследования и решили отсидеться в загонах. Автомашину жертвы разбойного нападения полицейские нашли в разобранном виде в одном из сел Туркестанской области. Пресс-служба ДП Шымкента

Как сообщили в ДП Шымкента, потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы в начале марта, так и не приходя в сознание.

На сегодняшний день подозреваемые находятся в следственном изоляторе.

В отношении них проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК – «Разбой» и «Убийство».

Назначены экспертизы. Все обстоятельства произошедшего установят в ходе досудебного расследования.