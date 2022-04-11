Подросток упал с заброшенного здания – врачи рассказали о его состоянии

Пострадавший был госпитализирован в отоларингологическое отделение (профиль – челюстно-лицевая хирургия).

Пациент поступил с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти со смещением, параорбитальная гематома справа». Кроме того, у подростка закрытый эпифизеолиз (разрушение. – Прим. ред.) левой лучевой кости со смещением. Ушибы и ссадины туловища и конечностей. Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

Врачи отметили, что пациенту планируют провести несколько операций.

На сегодняшний день состояние мальчика средней степени тяжести. Он получает необходимое лечение, планируется оперативное лечение в несколько этапов. Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

Происшествие произошло вечером 9 апреля на территории заброшенного здания в поселке Калкаман. Несовершеннолетний, 2008 года рождения, упал с высоты около десяти метров и с множественными травмами был госпитализирован.