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16:58 11.04.2022

Подросток упал с заброшенного здания – врачи рассказали о его состоянии

ребенок упал с высоты Фото: pixabay
В поселке Калкаман Павлодарской области 14-летний подросток упал с высоты около десяти метров. В управлении здравоохранения региона рассказали о его состоянии, передает Zakon.kz.

Пострадавший был госпитализирован в отоларингологическое отделение (профиль – челюстно-лицевая хирургия).

Пациент поступил с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти со смещением, параорбитальная гематома справа». Кроме того, у подростка закрытый эпифизеолиз (разрушение. – Прим. ред.) левой лучевой кости со смещением. Ушибы и ссадины туловища и конечностей.Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

Врачи отметили, что пациенту планируют провести несколько операций.

На сегодняшний день состояние мальчика средней степени тяжести. Он получает необходимое лечение, планируется оперативное лечение в несколько этапов.Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

Происшествие произошло вечером 9 апреля на территории заброшенного здания в поселке Калкаман. Несовершеннолетний, 2008 года рождения, упал с высоты около десяти метров и с множественными травмами был госпитализирован.

Оксана Житникова
Павлодарская область
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