16:58 11.04.2022
Подросток упал с заброшенного здания – врачи рассказали о его состоянии
Фото: pixabay
В поселке Калкаман Павлодарской области 14-летний подросток упал с высоты около десяти метров. В управлении здравоохранения региона рассказали о его состоянии, передает Zakon.kz.
Пострадавший был госпитализирован в отоларингологическое отделение (профиль – челюстно-лицевая хирургия).
Пациент поступил с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти со смещением, параорбитальная гематома справа». Кроме того, у подростка закрытый эпифизеолиз (разрушение. – Прим. ред.) левой лучевой кости со смещением. Ушибы и ссадины туловища и конечностей.Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области
Врачи отметили, что пациенту планируют провести несколько операций.
На сегодняшний день состояние мальчика средней степени тяжести. Он получает необходимое лечение, планируется оперативное лечение в несколько этапов.Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области
Происшествие произошло вечером 9 апреля на территории заброшенного здания в поселке Калкаман. Несовершеннолетний, 2008 года рождения, упал с высоты около десяти метров и с множественными травмами был госпитализирован.