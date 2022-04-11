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Законодательство РК
18:19 11.04.2022

Девушка упала с обрыва в Петропавловске

Девушка упала с обрыва Фото: пресс-служба МВД РК
Девушку, упавшую с обрыва, спасли полицейские и спасатели Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Житель поселка Заречный увидел человека, лежащего на другом берегу реки Есиль, и позвонил на номер 102.

Информация была передана ближайшему автопатрулю. Прибывших к месту происшествия полицейских координировал с другого берега неравнодушный житель.

В течение нескольких минут мы спустились по крутому тридцатиметровому обрыву вниз. Лежавшим на берегу человеком оказалась девушка. Чтобы она не получила сильного переохлаждения, мы надели на нее свою одежду и начали ее поднимать наверх. Однако глина на берегу не давала возможности быстро подняться. Мы по рации сообщили об обстановке в Центр оперативного управления, попросили вызвать спасателей, скорую помощь. Старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП Толеген Алдабергенов

Совместно со спасателями на специальной платформе девушку подняли на безопасное место. Подоспевшие медицинские сотрудники оказали необходимую помощь.

Как выяснилось, 18-летняя девушка в районе Парка Победы сорвалась с обрыва. К счастью, ее жизни сейчас ничто не угрожает. Девушка благополучно вернулась к родным.

Константин Вноровский
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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