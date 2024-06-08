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На горной дороге в Алматы груженый КАМАЗ упал с обрыва

На горной дороге Алматы груженый КАМАЗ упала с обрыва, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 15:06 Фото: Zakon.kz
В горной местности Медеуского района КАМАЗ, груженный черноземом, сошел с дороги и упал с обрыва, сообщает корреспондент Zakon.kz.

ДТП с КАМАЗом, который спускался по горной дороге с полным кузовом, произошло в субботу, 8 июня.

ДТП, фонарный столб, Алматы, ДТП, КАМАЗ улетел с обрыва, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 15:06

Фото: Zakon.kz

По невыясненным пока обстоятельствам, во время спуска многотонную машину понесло в сторону обрыва, где КАМАЗ столкнулся с бетонным ограждением и стал опрокидываться. Из кузова начал высыпаться грунт, что усугубило его опрокидывание.

ДТП, фонарный столб, Алматы, ДТП, КАМАЗ улетел с обрыва, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 15:06

Фото: Zakon.kz

Следуя по инерции, КАМАЗ, снеся на своем пути мощный столб линии электропередач, упал в обрыв, глубина которого – около 20 метров. Внизу обрыва протекает речка.

речка, фонарный столб, Алматы, ДТП, КАМАЗ улетел с обрыва, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 15:06

Фото: Zakon.kz

От такого жесткого падения кабину КАМАЗа деформировало. 


ДТП, фонарный столб, Алматы, ДТП, КАМАЗ улетел с обрыва, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 15:06

Фото: Zakon.kz

Судя по состоянию кабины, у водителя сегодня второй день рождения – он чудом выжил в этом страшном ДТП. Прибывшая на место бригада медиков зафиксировала у пострадавшего мужчины ушибы и перелом ноги. Его госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые занимаются выяснением обстоятельств этого происшествия.

полиция, Алматы, ДТП, КАМАЗ улетел с обрыва, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 15:06

Фото: Zakon.kz

Также на место экстренно прибыли электрики, чтобы восстановить линии электропередач.

ДТП, по горной местности спускался КАМАЗ, груженный черноземом, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 15:06

Фото: Zakon.kz

Позже стало известно, что обрыва не произошло, провода слетели с опор. Но нарушено освещение фонарных столбов и прервана коммуникационная связь интернета.


Сейчас специалисты восстанавливают все последствия инцидента, а также оценивают ущерб.

7 июня в Семее на подвесном мосту женщина на мопеде спровоцировала массовое ДТП.

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