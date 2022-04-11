Сильный дождь, гроза – в семи областях РК объявлено штормовое предупреждение

На западе, юге Карагандинской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер восточный, ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с.

В Караганде ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Жезказгане – гроза. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области – ветер юго-восточный, 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Петропавловске днем – ветер юго-восточный, 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Ночью и утром в центре, на юге Кызылординской области – гроза, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью в центре области, 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области – сильный дождь. На западе области, в горных и предгорных районах гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте временами – гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Туркестане ночью и утром 12 апреля – гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области – гроза.

В Алматинской области ночью на западе и юге области, днем на востоке, в горных и предгорных районах – гроза. Ветер северо-восточный, на юге и востоке области 18-23 м/с.

На юге, в центре Актюбинской области – туман.