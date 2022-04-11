Воры брали Volkswagen в каршеринге и снимали с него запчасти в Талгаре

Предпочтение злоумышленников именно к Volkswagen полицейские Алматинской области объяснили высокой стоимостью деталей машины на казахстанском авторынке. По крайней мере, причиненный каждой иномарке ущерб оценен потерпевшим в 2 млн 394 тыс. 328 тенге. Со своей стороны полицейские дополнительно назначили товароведческую экспертизу.

Кражи катализаторов производились с машин, используемых в так называемом каршеринге. То есть иномарки подозреваемые брали в краткосрочную аренду посредством специального мобильного приложения. Машины принадлежат одной из алматинских фирм. После того, как они снимали необходимую запчасть, машину парковали в людном месте на окраине города. Сейчас все трое подозреваемых помещены под стражу. Сообщение полиции Талгарского района

Задержанные пока подозреваются в краже катализаторов от десяти автомобилей Wolksvagen Polo. Общий ущерб составил более 20 млн тенге. Скупщик краденых автозапчастей устанавливается. Расследование по зарегистрированным фактам проводится по ст. 188, ч. 3 УК РК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, неоднократно».