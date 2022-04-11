Более 400 тысяч тенге: размер соцпомощи на подключение к газу увеличили в столице

Таким образом, если ранее малообеспеченным категориям выделялась денежная помощь в размере 90 МРП – это более 260 тыс. тенге, то теперь размер данной соцпомощи увеличен до 130 МРП — более 410 тыс. тенге. Предложение об увеличении соцпомощи было поддержано городским маслихатом. Заявку на получение данного вида соцпомощи можно оставить через портал egov.kz. («Электронные обращения» – «заказать услугу онлайн»). В графе «содержание» выбрать соцпомощь на газификацию жилого дома, в графе «получатель» – Управление занятости и соцзащиты.

Напомним, в столице продолжаются работы по газификации частного сектора. На данный момент полностью газифицированы два района – Алматы и Сарыарка. Для этого в городе построено более 680 километров газораспределительных сетей, сети подведены к девяти жилым массивам. По оставшимся двум районам также поэтапно будут проведены работы по строительству газораспределительных сетей.

Газификация города позволит значительно улучшить экологию города. На данный момент на газ перешли более 3 тыс. семей. Это означает, что уже столько семей не топят дома углем. А это в среднем не менее 40 тыс. тонн угля. Количество подключенных домов увеличивается ежедневно. Кроме того, все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 также переведены на газ.

Газификация города находится на контроле у главы государства.