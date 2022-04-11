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20:18 11.04.2022

Бублик переиграл трехкратного победителя турниров Большего шлема

Теннис Монте-Карло Вавринка Фото: ktf.kz
Лучший казахстанский теннисист Александр Бублик на старте крупного грунтового Мастерса в Монте-Карло победил знаменитого швейцарца Стэна Вавринку. Таким образом он записал в свой актив еще один значимый успех в карьере, сообщает Zakon.kz.

Первой ракетке Казахстана для выхода во второй круг одиночного разряда пришлось изрядно потрудиться и потратить все три партии. Александр, проиграв первый сет Стэну – 3:6, взял последующие две партии – 7:5, 6:2. Но надо также отметить, что швейцарский мастер большой ракетки около года отсутствовал в Туре из-за травмы.

Во втором раунде одиночки Александр Бублик ждет победителя матча Пабло Каррено Буста (Испания) (13) и Себастьян Баез (Аргентина) (Q).

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