Бублик переиграл трехкратного победителя турниров Большего шлема

Первой ракетке Казахстана для выхода во второй круг одиночного разряда пришлось изрядно потрудиться и потратить все три партии. Александр, проиграв первый сет Стэну – 3:6, взял последующие две партии – 7:5, 6:2. Но надо также отметить, что швейцарский мастер большой ракетки около года отсутствовал в Туре из-за травмы.

Во втором раунде одиночки Александр Бублик ждет победителя матча Пабло Каррено Буста (Испания) (13) и Себастьян Баез (Аргентина) (Q).

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