ДСЭК проверяет информацию о свалке медицинских отходов в Алматинской области

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Специальная комиссия ДСЭК выехала на место для выяснения обстоятельств.

По итогам проверки приведенные в публикации данные подтвердились. Выявлено стихийное складирование медицинских отходов (использованные шприцы, противочумные костюмы, пробирки с биоматериалами, термометры, дневные лампы) с общим объемом около 3-4 тонн.

Данное стихийное складирование медицинских отходов находится на расстоянии 3,5 – 4 км от с. Абай Ескельдинского района. Медицинские отходы упакованы в картонные коробки и контейнеры безопасной утилизации, которые имеют маркировки «ЦРБ Ескельдинского района», «ЦРБ Каратальского района», «ЦДНМП». В свою очередь, руководство центральной районной больницы Ескельдинского района по утилизации медицинских отходов представило комиссии договор с ТОО «Жетысу-Фарм К.М.» (договор №180 от 31.03.2021) и ТОО «Перфект ЭКО» (№87 от 07.02.2022). ДСЭК Алматинской области

В информации ДСЭК также говорится, что акт зарегистрирован в книге учета информации дежурной части районного отдела полиции Ескельдинского района. Сотрудниками полиции для приобщения к материалу взяты объяснительные у обнаруживших и сообщивших лиц.

Также взята объяснительная с представителя центральной районной больницы Ескельдинского района.

Следственные мероприятия продолжаются.