Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:34 11.04.2022

ДСЭК проверяет информацию о свалке медицинских отходов в Алматинской области

Алматинская область, ДСЭК, проверка Фото: Instagram/karabulak_patriot
В соцсетях появилась информация о свалке в селе Абай Ескельдинского района, состоящей в основном из опасных медицинских отходов. ДСЭК начал проверку, сообщает Zakon.kz.

Публикация появилась на странице Karabulak_patriot в Instagram.

Специальная комиссия ДСЭК выехала на место для выяснения обстоятельств.

По итогам проверки приведенные в публикации данные подтвердились. Выявлено стихийное складирование медицинских отходов (использованные шприцы, противочумные костюмы, пробирки с биоматериалами, термометры, дневные лампы) с общим объемом около 3-4 тонн.

Данное стихийное складирование медицинских отходов находится на расстоянии 3,5 – 4 км от с. Абай Ескельдинского района. Медицинские отходы упакованы в картонные коробки и контейнеры безопасной утилизации, которые имеют маркировки «ЦРБ Ескельдинского района», «ЦРБ Каратальского района», «ЦДНМП». В свою очередь, руководство центральной районной больницы Ескельдинского района по утилизации медицинских отходов представило комиссии договор с ТОО «Жетысу-Фарм К.М.» (договор №180 от 31.03.2021) и ТОО «Перфект ЭКО» (№87 от 07.02.2022). ДСЭК Алматинской области

В информации ДСЭК также говорится, что акт зарегистрирован в книге учета информации дежурной части районного отдела полиции Ескельдинского района. Сотрудниками полиции для приобщения к материалу взяты объяснительные у обнаруживших и сообщивших лиц.

Также взята объяснительная с представителя центральной районной больницы Ескельдинского района.

Следственные мероприятия продолжаются.

Константин Вноровский
Алматинская область
Головкин сместил Канело в рейтинге лучших боксеров мира
10.04.2022
Рената Литвинова опубликовала фото из больницы
11.04.2022
12 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
11.04.2022
Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения
11.04.2022
Январские события: установлена личность одного из снайперов
11.04.2022
Главная Топ LIVE Все