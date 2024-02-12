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Опасными медицинскими отходами незаконно загрязняли Костанай

Опасными медицинскими отходами незаконно загрязняли Костанай Фото: gov.kz
Компания, которая выиграла государственный тендер на утилизацию опасных медицинских отходов, незаконно складировала их в Костанае, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области 12 февраля, сотрудники ведомства пресекли в региональном центре работу нелегального склада, где хранили опасные медицинские отходы.

При проверке прокуроры выяснили, что частная фирма, которая выиграла семь тендеров на вывоз и утилизацию опасных медицинских отходов, нарушила условия договора. Завод по переработке мусора, принадлежащий компании, находится в пригороде Астаны. Из-за большого расстояния компания решила не вывозить отходы на свой объект каждые три дня, как предусмотрено законом, а нелегально хранить их на складе в Костанае.

"Накопление опасных отходов осуществлялось без соблюдения элементарных требований безопасности. При этом для перевозки опасных грузов в столицу предприятие использовало не специализированный транспорт, а обычный грузовой автомобиль, арендованный по мобильному приложению", – сообщили в природоохранной прокуратуре.

В отношении компании ведут досудебное расследование по ст. 332 ч. 1 УК РК.

В конце 2023 года компании в Атырауской области выписали штраф на 37 млрд тенге за вред, нанесенный здоровью нескольких тысяч казахстанцев.

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