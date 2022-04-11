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Законодательство РК
22:02 11.04.2022

Экс-руководителя отдела горздрава Алматы осудили за взятку на три года

Чиновницу приговорили за взятку Фото: Zakon.kz
Экс-руководителя отдела госзакупок Управления общественного здоровья города Алматы осудили на три года за получение взятки, сообщает Zakon.kz.

Дело по факту получения взятки в значительном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций (ст. 366, ч. 2 УК РК), рассматривалось в районном суде №2 Медеуского района города Алматы.

Судом установлено, что в июне 2021 года С., будучи руководителем отдела государственных закупок Управления общественного здоровья города Алматы, являясь организатором по проведению государственных закупок по поставке лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для больных детей с диагнозом «синдром короткой кишки» на сумму 78 млн тенге, потребовала от ТОО за выигрыш в тендере взятку в размере 10% от суммы вышеуказанного договора. Пресс-служба районного суда №2 Медеуского района Алматы

За это чиновница обещала оказание содействия при заключении и реализации договора, угрожая, что в противном случае ТОО окажется в числе недобросовестных поставщиков.

Учредитель ТОО, не имея возможности решить ситуацию по-другому, передал требуемую сумму.

В качестве смягчающих вину обстоятельств суд признал наличие несовершеннолетних детей. В качестве отягчающих вину обстоятельств суд признал совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим, тем самым, принятую профессиональную клятву.

В суде С. не признала свою вину, в содеянном не раскаялась.

Приговором суда С. признана виновной в получении взятки в значительном размере и ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора. Пресс-служба районного суда №2 Медеуского района Алматы
Константин Вноровский
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