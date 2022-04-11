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Законодательство РК
23:43 11.04.2022

Вкладчица финпирамиды совершила самоподжог возле здания МВД в Нур-Султане

Самоподжог женщины у здания МВД Фото: pixabay
В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором женщина совершила самоподжог. На кадрах видно, что на помощь ей бросились полицейские и неравнодушные люди, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Нур-Султана прокомментировали произошедшее.

Сегодня, в 16:38 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что возле здания МВД РК женщины пытаются совершить самоподжог. На место прибыли сотрудники полиции и представитель акимата района «Алматы». Несмотря на разъяснения со стороны сотрудников полиции, одна из организаторов, стала обливать себя жидкостью. В этот момент участковый инспектор полиции схватил ее за руку, в которой она держала зажигалку и увел ее. Произошедшая вспышка огня была моментально локализована. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Пострадавшей оказана первая медицинская помощь, она госпитализирована в больницу.

Полицейский также получил ожог руки. По факту произошедшего начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой. В городском суде Алматы подтвердили информацию.

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