Кассир в Шымкенте инсценировала разбойное нападение, чтобы скрыть растрату

В дежурную часть Енбекшинского управления полиции поступило сообщение из компании по выдаче микрокредитов о том, что на них совершено нападение. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и районные прокуроры.

Со слов кассира, примерно в 18:30 в помещение вошел мужчина среднего роста, 30-35 лет, в медицинской маске, очках. Она сообщила, что, угрожая ножом, он забрал деньги в сумме около 1 миллиона тенге и скрылся в неизвестном направлении.

В тот же день следователи начали досудебное расследование по факту нападения. Оперативники криминальной полиции провели все необходимые мероприятия по установлению личности подозреваемого лица. Составили по описанию фоторобот, ориентировали личный состав наружных служб, опросили продавцов близлежащих магазинов, жильцов многоэтажных домов. Ориентировки с приметами подозреваемого разослали и в соседние области.

В течение суток полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался местный житель. Его задержали и доставили в управление полиции.

В ходе расследования следователи установили, что разбой инсценировала кассир с целью скрытия растраты. В помощники она привлекла своего знакомого. В данное время по факту проводится расследование по статье 419 УК РК «Заведомо ложный донос».

Полиция Шымкента предупреждает граждан, что за ложное сообщение о преступлении предусмотрена уголовная ответственность.