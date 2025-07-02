Разбойное нападение на таксиста произошло в Мангистауской области

В Мангистауской области раскрыто разбойное нападение на водителя таски, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июля 2025 года пишет Lada.kz.

По информации МВД РК, 30 июня 2025 года около 20:30 на окраине села Акшукур двое злоумышленников, воспользовавшись услугами таксиста, напали на него в пути. Применив физическую силу и давив шею ремнем безопасности, они высадили его и открыто угнали его автомобиль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция быстро установила и задержала подозреваемых. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.

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