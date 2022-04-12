Встречу президента РФ и канцлера Австрии прокомментировали в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что не знаком с итогами переговоров и не может рассказать каких-либо конкретных деталей.

Австрийский канцлер прилетел в столицу России, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Беседа велась полностью в закрытом режиме, без прессы и протокольной съемки. Представитель Кремля пояснил, что закрытый формат был выбран по инициативе австрийской стороны.

Сам Нехаммер описал свою встречу с президентом РФ как «очень жесткая», «очень открытая», «очень прямая». Также он отметил, выступая на пресс-конференции после окончания встречи, что у него «в целом нет положительного впечатления от переговоров с Путиным».

В ходе встречи Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться. Отдельно он подчеркнул, что «это был не дружеский визит». Также Нехаммер заявил, что передал Путину информацию о желании лидера Украины Владимира Зеленского провести с ним личные переговоры.