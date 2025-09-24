#АЭС в Казахстане
Мир

В Кремле ответили на предложение Зеленского о встрече с Путиным в Казахстане

президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 14:45 Фото: president.gov.ua, kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассматривает Казахстан для встречи с Путиным.

"Украинцы сыпят большим количеством предложений, называют огромное количество стран. И упирались вначале вовсе не на Казахстан, а упирались на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы", – сказал Дмитрий Песков в интервью Радио РБК 24 сентября 2025 года.

Также он напомнил, что ранее президент РФ предлагал организовать такие переговоры в Москве.

"(Швейцария и Австрия. – Прим. ред.) де-факто уже не являются нейтральными странами для нас, и это нужно учитывать... Здесь мы исходим из того, что Путин сказал: "Ребята, хотите встречаться, приезжайте в Москву. Мы вам обеспечим все гарантии", – добавил Дмитрий Песков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 14:45
В Белом доме назвали дату встречи Трампа с Зеленским

23 сентября 2025 года стало известно, что на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что обсудили главы двух государств, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
