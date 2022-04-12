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01:54 12.04.2022

ВТО прогнозирует снижение темпов роста торговли в мире почти в два раза

ВТО, мировая экономика Фото: pixabay
Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует снижение темпов роста глобальной торговли в 2022 году с ожидаемых 4,7% до 2,3–3%, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в докладе секретариата ВТО, опубликованном в 11 апреля в Женеве, передает ТАСС.

Сокращение торговли и объема производства скорее всего ощутит на себе население по всему миру из-за «более высоких цен на продовольствие и энергию, а также ввиду снижения наличия товаров, экспортируемых Россией и Украиной».

Наиболее уязвимыми регионами являются Африка и Ближний Восток, которые получают от Москвы и Киева более половины всего необходимого им зерна.

«Большому риску» подвергаются все государства с низкими доходами на душу населения, поскольку они тратят на продовольствие более значительную долю своих доходов, чем богатые страны.

Эксперты ВТО не исключают развития долгосрочного кризиса, в результате которого произойдет «дезинтеграция глобальной экономики на отдельные блоки». Крупные экономики начнут стремиться к «отмежеванию» от прочих для достижения большей самодостаточности в производстве и торговле.

По мнению экспертов, даже если не возникнет новых «официальных блоков» в мире, «частные игроки» могут попытаться «минимизировать риски путем переориентации цепочек поставок».

Ранее глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост мировых цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины способен вызвать беспорядки в бедных странах. Голод возможен и в этом году, и в следующем, отметила она.

Константин Вноровский
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