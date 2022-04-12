09:15 12.04.2022
В Карагандинской области грузовой поезд сбил женщину
Фото: pixabay
Грузовой поезд сбил выбежавшую на пути женщину в Карагандинской области. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния не успел остановить состав и предотвратить наезд, сообщает Zakon.kz.
По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», трагедия произошла вечером 10 апреля.
6 апреля похожий случай произошел в Балхаше. Тогда пожилая женщина переходила через железнодорожные пути на перегоне. Заметив человека на путях, машинист поезда пытался произвести экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Женщина скончалась от полученных травм.
В «КТЖ» напоминают, что внезапно остановить поезд невозможно.
При скорости поезда 80 км/час и применении экстренного торможения машинистом, тормозной путь поезда составит не менее 900 метров.