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Законодательство РК
17:25 06.04.2022

В Балхаше грузовой поезд насмерть сбил женщину

смерть женщины Фото: pixabay
Грузовой поезд сбил насмерть женщину в Балхаше. Проводятся необходимые следственные действия, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте уточнили, что начато досудебное расследование.

По данному факту в линейном отделе полиции на станции Караганды-Сортировочная начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, – добавили в пресс-службе.

В ведомстве заявили, что другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Анастасия Московчук
Карагандинская область
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