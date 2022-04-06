В Балхаше грузовой поезд насмерть сбил женщину

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте уточнили, что начато досудебное расследование.

По данному факту в линейном отделе полиции на станции Караганды-Сортировочная начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, – добавили в пресс-службе.

В ведомстве заявили, что другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия.