Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане

В опросе принял участие 71 CEO крупнейших казахстанских компаний из различных секторов экономики.

Респонденты отметили высокий уровень адаптивности компании Kaspi.kz в быстро меняющихся условиях, оперативное внедрение новых современных сервисов и высокий уровень доверия со стороны потребителей.

PwC проводит данное исследование по всему миру уже 25 лет и последние 10 лет — в Казахстане. Основная цель опроса — оценить мнение руководителей о ситуации в глобальной и национальной экономике, узнать о факторах риска и возможностях для развития бизнеса.