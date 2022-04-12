В марте инфляция достигла рекордного значения – Нацбанк РК

В марте этого года инфляция достигла рекордного значения с сентября 2016 года на фоне реализации геополитических рисков, ускорившись за месяц с 8,7 до 12%. Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился с 10 до 15,4% – за месяц рост инфляции составил 5,8%. Значительный годовой рост цен отмечен на следующие товары: капуста белокочанная, сахар, картофель, помидоры. Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов

По словам спикера, цены на социально значимые продовольственные товары по итогам четвертой недели марта выросли до 18,6% в годовом выражении.

В значительной степени в этот рост внес вклад ажиотажный спрос на отдельные продовольственные товары во второй неделе марта. Недельный рост цен социально значимых продовольственных товаров стабилизируется, составив за последнюю неделю марта 1,3%, первую неделю апреля – 0,9%. Цены на непродовольственные товары были под давлением из-за ослабления курса и отчасти менее выраженного, чем в продовольствии, ажиотажного спроса, за март подорожав с 8,6 до 10,9%. Цены на платные услуги ускорились с 7,1 до 8,3%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг. Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов

Глава финрегулятора добавил, что с учетом усиления проинфляционных рисков, прогноз инфляции пересматривается в сторону повышения.