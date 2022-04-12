Бритни Спирс рассказала о третьей беременности

Я сделала тест на беременность... иии... у меня будет ребенок. Певица Бритни Спирс

У известной певицы уже есть два сына от предыдущего брака с танцором Кевином Федерлайном. Она была замужем с октября 2004 по июль 2007 года.

Недавно Бритни Спирс заявила, что начала работать над мемуарами. По мнению певицы, работа над этим проектом действует как «терапия» и имеет «исцеляющую» силу. Ей с трудом даются воспоминания о прошлом.

Фото: instagram/britneyspears

Отец Бритни Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство над ней на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми.

В частности, под полным контролем Джейми Спирса находились все деньги, которые зарабатывала его дочь, все ее финансовые операции. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни Спирс также принимал ее отец. В середине ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство над Бритни Спирс.