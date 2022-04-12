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Законодательство РК
10:31 12.04.2022

Акиматы и министерства не освоили 37 млрд тенге

бюджет, Минфин РК, акиматы, министерства Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства рассказал, какие министерства и акиматы не освоили 37 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму около 4 трлн тенге.

Неисполнение составило 20 млрд тенге, из них 5 млрд тенге – экономия. Не освоено – 15 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, иностранных дел и экологии, геологии и природных ресурсов. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

Основными причинами неосвоения, по словам министра, являются длительные процедуры заключения договоров, отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, позднее представление счетов к оплате в органы казначейства, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, а также несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

Расходы местных бюджетов составили более 1,8 трлн тенге. Не исполнено – 22 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге. На 1 апреля им выделено 490 млрд тенге. Из них освоено – 99%. Неисполнено – 5 млрд тенге, в том числе экономия – 2 млрд тенге, не освоено – 3 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Алматы, Актюбинской, Мангистауской и Туркестанской областях. Глава Минфина
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