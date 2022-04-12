Акиматы и министерства не освоили 37 млрд тенге

Ерулан Жамаубаев сообщил, что по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму около 4 трлн тенге.

Неисполнение составило 20 млрд тенге, из них 5 млрд тенге – экономия. Не освоено – 15 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, иностранных дел и экологии, геологии и природных ресурсов. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

Основными причинами неосвоения, по словам министра, являются длительные процедуры заключения договоров, отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, позднее представление счетов к оплате в органы казначейства, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, а также несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.