11:07 12.04.2022
Дуйсенова прокомментировала свое возвращение в Минтруда
Фото: akorda.kz
Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова объяснила свое возвращение в ведомство, передает корреспондент Zakon.kz.
В кулуарах правительства журналисты поинтересовались у Тамары Дуйсеновой, отдохнула ли она после своей отставки в 2018 году.
Я всегда работала, – коротко ответила министр труда и соцзащиты РК.
Тамара Дуйсенова пообещала подробно ответить на все вопросы журналистов, но через месяц.
11 апреля Тамара Дуйсенова была вновь назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. В этой должности она работала в 2018 году.
Назарбаев Дуйсеновой: Тамара, что случилось? Или ты устала?
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