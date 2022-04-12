Дуйсенова прокомментировала свое возвращение в Минтруда

В кулуарах правительства журналисты поинтересовались у Тамары Дуйсеновой, отдохнула ли она после своей отставки в 2018 году.

Я всегда работала, – коротко ответила министр труда и соцзащиты РК.

Тамара Дуйсенова пообещала подробно ответить на все вопросы журналистов, но через месяц.

11 апреля Тамара Дуйсенова была вновь назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. В этой должности она работала в 2018 году.