11:03 12.04.2022
Семей примет клубный чемпионат Азии по волейболу среди женщин
Фото: Instagram/altayvc
Азиатская конфедерация волейбола (AVC) обнародовала результаты жеребьевок предстоящих международных турниров по волейболу среди стран Азии, Австралии и Океании. Казахстану досталось право провести азиатское клубное первенство среди женщин, сообщает Zakon.kz.
Чемпионат Азии среди клубных женских команд по волейболу пройдет в Семее с 24 апреля по 1 мая, передает пресс-служба КФВ.
Шесть ведущих женских волейбольных клубов Азии, среди которых коллективы из Японии, Таиланда, Узбекистана, Ирана и Казахстана, сразятся за титул лучшего.
Честь Казахстана будут защищать волейболистки из клуба «Алтай» (Усть-Каменогорск) и «Куаныш» (СКО). Восточноказахстанская дружина «Алтай» – действующий чемпион Азии. Данный титул они завоевали в 2021 году, переиграв в финале Nakhon Ratchasima (Таиланд).
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