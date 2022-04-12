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11:45 12.04.2022

Знаменитый футболист Арьен Роббен пробежал 42-километровый марафон

Футбол Марафон Участник Фото: Instagram/arjenrobben
Известный игрок мюнхенской «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен после завершения карьеры продемонстрировал прекрасную форму, став участником знаменитого марафона, сообщает Zakon.kz.

38-летний Арьен Роббен принял участие в 42-километровом марафоне в Роттердаме, в котором уступил лидеру 69 минут, передает еurosport.de.

Экс-футболист пробежал дистанцию вместе с бывшим голландским конькобежцем мирового класса Эрбеном Веннемарсом.

Футбол Марафон Участник

Фото: twitter/sportexpress

Некоторые говорят мне: «Ты сумасшедший», но я всего лишь фанат спорта.Арьен Роббен

Арьен Роббен в свое время выступал за ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию». В составе немецкой дружины он выиграл Лигу чемпионов. Со своей сборной был бронзовым и серебряным призером чемпионатов мира. В 2020 году голландец завершил карьеру.

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