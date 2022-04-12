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12:06 12.04.2022

В некоторых районах Алматы отключат электричество

лампочка, вилка, нет света Фото: pixabay
В Алматы в нескольких микрорайонах из-за ремонтных работ пройдет плановое отключение электроэнергии, передает Zakon.kz.
13 апреля в связи с запланированным текущим ремонтом высоковольтной линии с 8:00 до 17:00 у 1858 абонентов не будет электричества в микрорайоне Алгабас. Пресс-служба АО «Алатау Жарық Компаниясы»

Кроме того, на тот же промежуток времени без света останутся около 2 тыс. жителей: мкр. Томирис, ул. Шынкожа батыр, ул. Коксу, ул. Колсай, ул. Центральная, ул. Карла Маркса, ул. Озерная, мкр. Боролдай, мкр. Кемел квартал Промзона из-за текущего ремонта высоковольтной линии, распределительного пункта и трансформаторной подстанции.

Сегодня также отключено электричество до 17:00 в микрорайоне Алгабас по следующим улицам: Бес арыс, Баршын, Бөрілі байрақ, Султан, Инабат, Макатаева, Бейбитшилик, Алатау, Желтоксан. Отключение связано с текущим ремонтом трансформаторной подстанции.

Оксана Житникова
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