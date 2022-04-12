11:43 12.04.2022
Лошадь спровоцировала смертельное ДТП в Алматинской области
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
В Алматинской области на трассе Алматы – Шелек – Хоргос выскочившая на дорогу лошадь спровоцировала ДТП – один человек погиб и трое пострадали, передает Zakon.kz.
Как уточнили в областном департаменте полиции, авария произошла в ночь на 11 апреля в Енбекшиказахском районе (близ села Тескенсу) – водитель Toyota Camry сбил животное на полном ходу.
29-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия. Также в дорожной аварии пострадали три человека, среди них несовершеннолетний. Их с различными травмами доставили в больницу села Шелек.Пресс-служба ДП Алматинской области
По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК.
В настоящее время полицейские ищут владельца погибшей лошади, которому грозит крупный денежный штраф.Пресс-служба ДП Алматинской области
Согласно действующему административному законодательству, скотовладельцы могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.