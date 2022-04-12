Лошадь спровоцировала смертельное ДТП в Алматинской области

Как уточнили в областном департаменте полиции, авария произошла в ночь на 11 апреля в Енбекшиказахском районе (близ села Тескенсу) – водитель Toyota Camry сбил животное на полном ходу.

29-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия. Также в дорожной аварии пострадали три человека, среди них несовершеннолетний. Их с различными травмами доставили в больницу села Шелек. Пресс-служба ДП Алматинской области

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК.

В настоящее время полицейские ищут владельца погибшей лошади, которому грозит крупный денежный штраф. Пресс-служба ДП Алматинской области