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Законодательство РК
11:43 12.04.2022

Лошадь спровоцировала смертельное ДТП в Алматинской области

алматинская область, лошадь, дтп, смерть, пострадавшие, полиция Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
В Алматинской области на трассе Алматы – Шелек – Хоргос выскочившая на дорогу лошадь спровоцировала ДТП – один человек погиб и трое пострадали, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, авария произошла в ночь на 11 апреля в Енбекшиказахском районе (близ села Тескенсу) – водитель Toyota Camry сбил животное на полном ходу.

29-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия. Также в дорожной аварии пострадали три человека, среди них несовершеннолетний. Их с различными травмами доставили в больницу села Шелек.Пресс-служба ДП Алматинской области

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК.

В настоящее время полицейские ищут владельца погибшей лошади, которому грозит крупный денежный штраф.Пресс-служба ДП Алматинской области

Согласно действующему административному законодательству, скотовладельцы могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.

Динара Халдарова
Алматинская область Енбекшиказахский район
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