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Лошадь спровоцировала смертельное ДТП в Жетысуской области

коллаж, ДТП Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
3 декабря на трассе в Жетысуской области погиб мужчина, автомобиль которого врезался в лошадь, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на выезде из города Саркана с участием автомобиля Audi A8. По словам полиции, ДТП спровоцировала лошадь, внезапно выбежавшая на проезжую часть дороги.

На месте происшествия погиб 45-летний водитель Audi. 54-летний пассажир иномарки с различными травмами госпитализирован в районную больницу.

ДТП

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

ДТП

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

лошадь

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению владельца животного.

Днем ранее три человека погибли в ДТП на трассе Атырау – Актобе.

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