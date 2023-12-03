Лошадь спровоцировала смертельное ДТП в Жетысуской области
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
3 декабря на трассе в Жетысуской области погиб мужчина, автомобиль которого врезался в лошадь, сообщает Zakon.kz.
Авария произошла на выезде из города Саркана с участием автомобиля Audi A8. По словам полиции, ДТП спровоцировала лошадь, внезапно выбежавшая на проезжую часть дороги.
На месте происшествия погиб 45-летний водитель Audi. 54-летний пассажир иномарки с различными травмами госпитализирован в районную больницу.
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению владельца животного.
Днем ранее три человека погибли в ДТП на трассе Атырау – Актобе.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript