Главные изменения в законодательстве за неделю: с 4 по 10 апреля

Семейная и гендерная политика

Указ президента РК от 1 апреля 2022 года, которым внесены изменения в Концепцию семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года.

В частности, утверждены целевые индикаторы и ожидаемые результаты

Гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин относительно женщин к 2030 году сократить до семи лет (сейчас – 8,2 года).

Долю расторгнутых браков к общему количеству зарегистрированных браков к 2030 году снизить до 33% (сейчас – 37,1%).

Коэффициент искусственного прерывания беременности на 1 тыс. женщин репродуктивного возраста снизить до 12,0 (сейчас – 15,3).

Число зарегистрированных фактов бытового насилия в отношении женщин и детей к 2030 году снизить на 50%.

Гендерный разрыв в средней заработной плате женщин относительно мужчин к 2030 году снизить до 21% (сейчас – 24%).

Долю женщин в исполнительных, представительных и судебных органах власти, государственном, квазигосударственном и корпоративном секторах на уровне принятия решений к 2030 году повысить до 30%.

Продовольственная безопасность

Постановлением правительства РК утвержден План обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы.

В частности, планируется увеличение площадей приоритетных культур на 2022 год:

по масличным культурам – 3 млн га;

по овощным культурам и картофелю – 200 тыс. га;

по кормовым культурам – 3,6 млн га;

на 2023 год:

по масличным культурам – 3,2 млн га;

по овощным культурам и картофелю – 205 тыс. га;

по кормовым культурам – 3,9 млн га;

на 2024 год:

по масличным культурам – 3,5 млн га;

по овощным культурам и картофелю – 215 тыс. га;

по кормовым культурам – 4,2 млн га.

Социальная помощь

Постановлением правительства Казахстана внесены изменения в размеры, источники, виды и Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь.

Согласно изменениям в правила, государство в период получения образования полностью обеспечивает расходы на социальную помощь:

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям с ограниченными возможностями в развитии, инвалидам и инвалидам с детства, детям-инвалидам, воспитывающимся или обучающимся в интернатных организациях; детям, пребывающим в центрах адаптации несовершеннолетних и поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Государство частично компенсирует расходы в период получения образования:

детям из многодетных семей;

детям из семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи, а также детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

детям, проживающим в школах-интернатах общего и санаторного типов, интернатах при школах;

детям, воспитывающимся и обучающимся в специализированных интернатных организациях образования для одаренных детей;

воспитанникам интернатных организаций;

детям, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени обучаются по общеобразовательным учебным программам начального, основного среднего, общего среднего образования на дому или в организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, а также восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию;

студентам, обучающимся по образовательному гранту в НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;

студентам, обучающимся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров;

иным категориям граждан, определяемым законами республики.

Нотариусы

Приказом министра юстиции РК внесены изменения в правила совершения нотариальных действий нотариусами.

Согласно изменениям в правила, исполнительная надпись на основании ряда подпунктов закона «О нотариате» совершается по месту регистрации либо месту жительства должника (физического лица), если иной адрес не указан в договоре, в случае, если должником является юридическое лицо, то по месту его регистрации либо месту нахождения его постояннодействующего органа.

Исполнительная надпись в отношении солидарных должников, проживающих или зарегистрированных в разных регионах РК, совершается по адресу одного из должников по выбору взыскателя.

По указанным требованиям исполнительная надпись совершается нотариусом по территории его деятельности определенной нотариальной палатой согласно месту нахождения его помещения.

На основании п.п. 9) и 10) п. 2 ст. 92-1 закона взыскатель подает заявление нотариусу независимо от места регистрации взыскателя и должника.

Лицевые счета

Приказом министра финансов РК внесены изменения в правила ведения лицевых счетов.

Согласно изменениям, при подтверждении факта излишне уплаченной суммы налога, платежа, пени возврат излишне уплаченной суммы осуществляется на основании данных платежных документов, полученных от уполномоченного органа по исполнению бюджета.

В течение одного рабочего дня после подписания акта налоговой проверки либо заключения к акту по подтверждению достоверности сумм превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, подлежащего возврату из бюджета, либо подтверждения должностным лицом соответствующего структурного подразделения услугодателя права на применение услугополучателем упрощенного порядка возврата превышения НДС, должностное лицо соответствующего структурного подразделения услугодателя формирует в ИС ЦУЛС документ об отсутствии (наличии) задолженности либо отчет по сальдо расчетов.

Цены на сигареты

Министр финансов РК своим приказом установил новые минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы.

Так, утверждены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:

пятисот девяноста тенге с 1 апреля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно;

шестисот тридцати тенге с 1 января 2023 года.

Новый праздник

Постановлением правительства Казахстана внесено дополнение в перечень праздничных дат в Республике Казахстан.

Перечень праздничных дат в Республике Казахстан дополнен днем судьи и работника суда – 24 июня.

Обо всех изменениях, произошедших в законодательстве, можно узнать здесь.