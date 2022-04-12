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12:05 12.04.2022

«Золотая середина»: запретить или оставить смартфон у ребенка

запреты на гаджеты Фото: pexels
Ребенку нельзя запрещать гаджеты — ему будет обидно, что у всех он есть, а у него нет. Так считает врач-психотерапевт Татьяна Емельянцева, сообщает Zakon.kz.

По словам завлабораторией медицинской экспертизы и реабилитации при психических и поведенческих расстройствах, гаджет — это игра, удовольствие.

Это та жизнь, которая тебе нравится. Рост всяческих расстройств, которые диагностируются в последнее время, связан с тем, что человек выпадает из реальности. Почему в сельской местности этого в разы меньше? Потому что там общение с природой, режим дня. Нельзя запретить ребенку сидеть в гаджете, потому что ему будет обидно, что у всех он есть, а у него нет. Нужно найти золотую середину. Телефон или компьютер должен быть умеренно в жизни ребенка. Как вознаграждение. Сделал уроки – можешь поиграть.Татьяна Емельянцева

Также специалист уточнила изданию «Белта», что количество времени, которое ребенку можно проводить в телефоне или компьютере, зависит от возраста и типа нервной системы.

В среднем семилетнему ребенку достаточно одного часа в день. Лучше как поощрение того, что он выполнил свои обязанности, – заявила она.

Кроме того, психотерапевт отметила, что родители должны контролировать переписку, но делать это деликатно, чтобы сам ребенок об этом не знал.

Можно испортить отношения с подростком, если вы нарушаете его личное пространство. Это искусство – контролировать, быть рядом, но не мешать. Это может восприниматься ребенком как агрессия и, естественно, вызывать в ответ агрессию, – заключила Емельянцева.
Анастасия Московчук
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