Названы модные тренды в одежде 2022 года

Как пишет издание StarHit, эксперт в вопросах моды заявил, что классический стиль стал главенствовать над другими и посоветовал обязательно обзавестись в своем гардеробе клетчатыми рубашками – они будут актуальны в течение нескольких сезонов.

Васильев также рассказал и об оттенках в одежде, которые будут в тренде в 2022 году.

В тренде сочетание белого и синего в одежде, а также бежевый цвет, олицетворяющий женственность. Кроме того, в этом сезоне дизайнеры использовали в новых коллекциях насыщенный зеленый цвет, который подойдет для голубоглазых блондинок и рыжеволосых женщин. Данный оттенок в моде уже несколько сезонов, и неслучайно, ведь это любимый цвет востока, он накладывает культуру и традиции на современные модные тренды. Александр Васильев

По мнению эксперта, сейчас женщины стремятся не только обращать на себя внимание окружающих – им важно и нравиться самим себе. Он посоветовал выбирать такие вещи, надевая которые «вы будете видеть обожание в своих же глазах».

Васильев рассказал, что в моду вернулись вещи из вельвета, а в тренде сейчас мужские пиджаки из стрейча, так как они хорошо садятся по фигуре — «как английская классика».

Специалист в области моды порекомендовал девушкам выбирать обувь на массивном, расклешенном в нижней части каблуке, а мужчинам — изделия из плотного трикотажа.