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Какой наряд нужно надеть на Новый год, чтобы всех ослепить

Какой наряд нужно надеть на Новый год, чтобы всех ослепить Фото: https://t.me/alexandre_vassiliev1
Российский историк моды Александр Васильев призвал всех модниц одеть на Новый год наряды с пайетками, сообщает Zakon.kz

"Еще с детства мы знаем, что Новый год - это время чудес, сияния огней и, конечно же, волшебных образов. В этом году приготовьтесь ослепить всех, ведь главный тренд сезона - пайетки!" - написал в своем Telegram-аккаунте модный эксперт.

Васильев также прикрепил фотографии с возможными образами. С пайетками может быть юбка, штаны, майка, жакет, комбинезон и прочие вещи. В примерах преобладали вещи белого, черного, красного и серого цветов.

"Итак, в чем встречать Новый год? В невероятных нарядах из пайеток, конечно же! Они не только на пике моды, но и помогут вам ощутить на себе всю волшебную атмосферу этой замечательной ночи", - заключил Васильев.

Ранее стилисты рассказали о самом смелом зимнем тренде в одежде.

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