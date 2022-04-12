Казахстанские юниоры прошли в 1/4 финала отборочного этапа Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана во втором матче групповой стадии переиграла представителей Вьетнама. В стартовом поединке Амир Омарханов не имел особых проблем – 6:0, 6:0. Во второй игре Данир Калдыбеков в упорном трехсетовом противостоянии одолел соперника – 2:6, 6:2, 6:3.

Заключительная встреча парного разряда, которую уступили сверстникам из Вьетнама, ничего не решала. Теперь у казахстанских теннисистов осталась последняя игра в подгруппе – против Таиланда. Она пройдет 13 апреля, и сразу после завершения игры состоится жеребьевка стадии 1/4 финала.

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