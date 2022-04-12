17:34 12.04.2022
Казахстанские юниоры прошли в 1/4 финала отборочного этапа Кубка Дэвиса
Фото: ktf.kz
Молодые казахстанские теннисисты досрочно вышли в четвертьфинал квалификационной стадии юниорского Davis Cup 2022. На грунтовых кортах Нью-Дели казахстанцы одержали вторую победу подряд, что позволило им войти в список восьми лучших команд Азии, сообщает Zakon.kz.
Сборная Казахстана во втором матче групповой стадии переиграла представителей Вьетнама. В стартовом поединке Амир Омарханов не имел особых проблем – 6:0, 6:0. Во второй игре Данир Калдыбеков в упорном трехсетовом противостоянии одолел соперника – 2:6, 6:2, 6:3.
Заключительная встреча парного разряда, которую уступили сверстникам из Вьетнама, ничего не решала. Теперь у казахстанских теннисистов осталась последняя игра в подгруппе – против Таиланда. Она пройдет 13 апреля, и сразу после завершения игры состоится жеребьевка стадии 1/4 финала.
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