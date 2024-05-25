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Казахстанские юниоры прошли в финал отборочного этапа зоны Азия/Океания по теннису

теннисисты Фото: ktf.kz
В национальном теннисном центре Beeline Arena в Шымкенте определились финалисты отборочного этапа зоны Азия/Океания Juniors Davis Cup. Казахстанские юниоры бились против главного открытия нынешнего отбора – команды Гонконга, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Дамир Жалгасбай в невероятном по накалу страстей поединке уступил Ченг Сью Николасу – 5:7, 6:7 (4:7).

Следующими на корт вышли две первые ракетки своих стран – Зангар Нурланулы и Джек Ченг. Судьба первой партии вершилась на тай-брейке, где победу одержал Зангар - 7:6 (7:3), а во втором сете казахстанец дожал оппонента со счетом 6:2.

Исход поединка решился в третьей решающей встрече. На корт вышли Зангар Нурланулы и Даниэль Тазабеков против своих оппонентов из Гонконга. С первых минут казахстанцы начали агрессивно, и буквально ничего не давали сделать соперникам. Как итог – первый сет 6:1 в пользу казахстанцев. Вторая партия завершилась с аналогичным счетом: окончательно деморализованные Ченг и Ханг проиграли 1:6.

В субботу, 25 мая, сборная Казахстана впервые в своей истории сыграет в финале отборочного этапа зоны Азия/Океания Juniors David Cup. Соперник – двукратный чемпион юниорского "Кубка Дэвиса" сборная Японии.

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