17:56 12.04.2022
Ярослава Шведова: Даже в отсутствие Петкович у немок хороший состав
Фото: пресс-служба ФТК
Капитан женской сборной Казахстана по теннису Ярослава Шведова на пресс-конференции рассказала о готовности к квалификационному матчу Чемпионата мира – «Кубка Билли Джин Кинг» против команды Германии, передает Zakon.kz.
Подготовка проходит хорошо. Теннисистки привыкают к разнице во времени. Хорошее настроение в команде, на позитиве. С нетерпением уже ждем матчи. У нас молодая команда. Все они профессионалы, играют в одинаковых турнирах на одинаковом уровне. Поэтому нет различия между игроками, кто более опытный, кто нет. У всех есть свои сильные стороны, есть моменты, которые нужно улучшать. Командные соревнования пробуждают иногда у игроков нереальные способности. На таких турнирах любой может обыграть любого, вне зависимости от рейтинга. Даже в отсутствие Петкович у немок хороший состав. Будем готовиться, настраиваться. У них тоже очень звездный первый номер, есть второй номер по рейтингу – непростой соперник, и два игрока, которые давно в туре и тоже могут быть опасными. Нужно ко всему готовиться. Ярослава Шведова
Спонсор сборной Казахстана – Beeline.
Официальные спонсоры матча: натуральная питьевая вода Turan и акимат Нур-Султана.